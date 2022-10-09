年底九合一選戰倒數，高雄市長陳其邁今天一整天展開東高雄後援會成立的競選行程，傍晚旗山大雨滂沱，現場仍湧進大量支持民眾，陳其邁說，大家未離開，讓他非常感動。(記者林雅惠攝)

年底九合一選戰倒數，高雄市長陳其邁今天一整天展開東高雄後援會成立的競選行程，傍晚旗山大雨滂沱，現場仍湧進大量支持民眾，陳其邁說，大家未離開，讓他非常感動。(記者林雅惠攝)

年底九合一選戰倒數，高雄市長陳其邁今天一整天展開東高雄後援會成立的競選行程，傍晚旗山大雨滂沱，現場仍湧進大量支持民眾，陳其邁說，大家未離開，讓他非常感動。(記者林雅惠攝)

年底九合一選戰倒數，高雄市長陳其邁今天一整天展開東高雄後援會成立的競選行程，從一早甲仙、杉林後援會成立，到下午六龜、旗山後援會成立，傍晚旗山大雨滂沱，現場仍湧進大量支持民眾，陳其邁說，大家未離開，讓他非常感動，希望大家一起陪伴他和2名議員參選人林富寶、林慧欣一起打拼，幫鄉親未來過更好生活。

今日成立的後援會場場爆滿，值得注意的是，除了過往人口較少的甲仙、杉林地區有後援會成立，過往被認為立場偏藍的六龜後援會，六龜全數12名里長皆名列後援會幹部，而晚間旗山區的後援會，天上雖然下著大雨，但仍湧入超過3000名的鄉親，大雨和鄉親的熱情形成強烈對比，也讓人見識到陳其邁在大旗美地區的超人氣。

陳其邁在旗山後援會現場特別向鄉親推薦林富寶，表示他是在地老字號議員，服務到連阿婆都說富寶是他兒子，希望大家讓富寶連任，選一個比兒子孝順的市議員，另提到林慧欣，強調她有教育等各方面專長，鄉親一定要讓大旗美地區民進黨2席市議員都能選上。

陳其邁強調自己2年拚4年，讓高雄有許多進步及改善，包括市府從日照中心到社區關懷據點，一間間開設，到年底就有520個社區關懷據點，另施打疫苗措施用心幫長輩服務到位，所以高雄疫苗覆蓋率也是六都排名前頭，而長輩關心的運動問題，市府也努力將學校與運動中心整合，針對旗美地區，不僅穩定蕉價，旗山鼓山公園市府也投入1750萬預算改善，附近產業道路，市府也投入一億多，治水工程也花7000多萬，這些都是旗山鄉親關心的，大家交給他，他一定會努力打拼。

陳其邁強調，市府2年拚4年政績有目共睹，包括台積電及半導體產業都來高雄投資，未來觀光也會跟進，農業也會發展，希望鄉親支持他連任，讓「2年拚4年高雄動起來、再拚4年高雄起飛」。