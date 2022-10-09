皇家馬德里傳奇門將、前西班牙國家隊隊長卡西亞斯(Iker Casillas)今日在推特寫下「我希望你們能尊重我，我是同性戀」，公開宣佈了出櫃消息，過往死敵前巴塞隆那隊長普約爾(Carles Puyol)更是留言回覆，「是時候公開我們的故事了」，令不少球迷看傻了眼，但隨後卡西亞斯刪除此則貼文，表示自己帳號被盜了。

卡西亞斯宣布出櫃的消息登上推特流行趨勢，已經夠讓人震驚了，但對象竟然是巴塞傳奇球星普約爾？他留下一句「該是時候講出我們的故事了，卡西亞斯」，還傳了一顆愛心及親吻的Emoji(表情符號)，看起來就像是熱戀中的情侶。

@IkerCasillas and @Carles5puyol joking and making fun out of coming out in football is disappointing. It’s a difficult journey that any LGBTQ+ ppl have to go through. To see my role models and legends of the game make fun out of coming out and my community is beyond disrespectful pic.twitter.com/Yp88aQyyTV — Josh Cavallo (@JoshuaCavallo) October 9, 2022

只不過卡西亞斯隨後刪除了貼文，並表示自己帳戶被盜用，向所有支持者以及LGBT(多元性別群體)致歉。而媒體們對卡西亞斯的說法並不買帳，有消息指出這是卡西亞斯對媒體業的反擊，因為自從卡西亞斯與前妻離婚後，媒體一直不斷爆出有關於他的八卦，已經讓卡西亞斯感到厭煩。

Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. 🙏 — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022

至於另一種說法則是卡西亞斯正在宣傳活動，才會以爭議性發文吸引粉絲討論，但是不管怎樣，卡西亞斯此番鬧劇已經驚動全世界的球迷了。