基隆市長林右昌9日帶基隆廟口知名炭烤烤三明治，為竹北市長參選人鄭朝方加油，鄭朝方也端出竹北水果吐司和古早味布丁蛋糕回請，林右昌品嘗後讚不絕口，鼓勵鄭當選後以美食文化為交流起點，開啟基隆、竹北的城市交流。

林右昌認為鄭朝方「用五力讓竹北超進化」的政見，可以真正改善竹北的交通及市政問題，肯定對於市政規畫藍圖已有具體的想像，相信能夠用獨有的「文化力」貫穿建設，讓竹北這座科技城市更加豐富，也期許鄭朝方成為「文化市長」。

鄭朝方表示，今年受林右昌市長邀參訪基隆城市博覽會，基隆透過公共建設及城市規畫，讓原本印象中灰黑的城市印象轉變為色彩繽紛的多元樣貌，還運用科技力讓更多人看到基隆的進步，都讓他獲益良多，希望能把在城博會看到的成功基隆經驗，帶回竹北實現。

鄭朝方強調，他當選竹北市長後不管是文化治理方針，還是科技智慧城市政策，都會跟「五星市長」林右昌請益，希望竹北也能向基隆看齊，讓文化與科技交融，成為五彩繽紛的絢麗城市。