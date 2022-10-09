基隆市長林右昌9日出席新竹市政績說明會，他在助講時爆料，自己也曾邀請沈慧虹從台北市到基隆市服務。（王惠慧攝）

行政院長蘇貞昌9日到新竹市舉辦政績說明會，為民進黨新竹市長參選人沈慧虹站台，基隆市長林右昌也出席，他在助講時爆料，自己也曾邀請沈慧虹從台北市到基隆市服務，也大讚沈慧虹非常專業、優秀，呼籲新竹市民選擇會做事的人。

林右昌9日特地來到新竹市為沈慧虹站台，他在助講時透露，8年前他剛上任基隆市長，林智堅剛上任新竹市長，他看上沈慧虹的交通專業，想找她來當基隆的交通處長，沒想到被林智堅捷足先登。

林右昌指出，沈慧虹人格特質是溫暖堅定，最重要的是她聽得進去基層的聲音，他說過去林智堅和沈慧虹通力合作，用8年做20年的事，但許多重大建設光8年做不完，基隆是這樣，相信新竹市也是，所以對新竹最好的選擇，就是不要換團隊。

林右昌也強調，好的人才大家都看得到，也都想爭取，沈慧虹是非常專業、優秀，有執行力又認真的人才，他也呼籲選民，「好人才就不要讓她寂寞」，選擇會做事的人，會改變一座城市。