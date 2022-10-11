中華民國各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前登場，日華議員懇談會由會長古屋圭司（前排左）率領，與我國立法院副院長蔡其昌（前排右）率領的台日交流聯誼會成員，手持兩國國旗一同進場。（中時資料照，黃世麒攝）

昨（10）日是111年國慶日，慶籌會更邀請了擁有高人氣的京都橘高校吹奏部參與國慶大會「台日友情50週年 Always 活力滿滿！」主題表演，然而媒體人黃揚明表示，所謂的台日友情50周年，也是中華民國與日本斷交50周年，讓黃狠酸「人生只要轉念，就能充滿正能量」。

除了橘高校吹奏部，「日華議員懇談會」會長古屋圭司也與立法院副院長蔡其昌所率台日交流聯誼會成員，一起參與遊行，展現台日情誼。

對此黃揚明昨發文指出，所謂的「台日友情50週年」是一個很有趣的概念，其事實上是中華民國與日本斷交的50周年，官方的正式關係結束，只能靠民間互動，「畢竟台日關係怎麼可能只有50年友情？」

黃揚明提到，1972年兩國斷交後，日本在台灣成立民間機構「交流協會」，台灣則成立「亞東關係協會」處理對日事務，並將駐日大使館改為「駐日本經濟文化代表處」，直到2017年兩民間機構才更名為「日本台灣交流協會」、「台灣日本關係協會」。最後黃更狠酸，這告訴大家，人生只要轉念，就能充滿正能量」。