前高雄市長韓國瑜（前排中）被罷免後，沉潛2年多後，10日晚間重返高雄助選，也首度國民黨高雄市長參選人柯志恩同框。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩日前曾在節目曾說「未來政見一定沒有愛情摩天輪」，遭疑要切割前高雄市長韓國瑜。韓昨回高雄輔選，主動解釋愛情摩天輪設計構想，試圖打破「不挺說」謠言。柯今（11）日回應，大家只看到愛情摩天輪的表徵，但韓市長強調的是背後如何來提升高雄的觀光與服務業。

韓國瑜昨笑說，「柯志恩跟我切割愛情摩天輪，太小看愛情摩天輪」，並解釋當初的想法是認為高雄有全台愛情之河，如果每對情侶來拍照，可繁榮婚紗、糕餅等業者，想結婚的人都來高雄，因此高雄可發展愛情產業鏈，「我要跟柯志恩解釋一下，抱歉我沒解釋清楚」。

柯志恩今回應，外界看的是愛情摩天輪的表徵，但韓國瑜較強調背後如何提升高雄的觀光與服務業，而自己主張高雄的服務業與觀光本來就是要多元化，因此若對高雄的產業有所振興的政策，都會好好來做研究。

此外，昨天柯志恩為前高市議長許崑源愛女、高市議員參選人許采蓁站台時，情緒有點激動及哽咽。柯志恩今說，兩人都是父親不在了，但都要堅持、往前去走，因此在昨天場合，許采蓁在旁邊，自己就想到父親，也是非常懷念及感傷，特別在這樣辛苦的選戰中，才會有這樣情緒。

柯志恩今晨天甫亮就到興仁公園拜票，她說，時間有限，會把體力、耐力、韌性發揮到極致，用意志力撐著。不分藍綠，走遍高雄土地。此外，她也透露，10月14日國民黨所提名的10個女性縣市長候選人將到台中，屆時由台中市長盧秀燕領軍，帶領大家做一個女性候選人參選宣示。