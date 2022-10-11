新北市新莊區某土地公廟前，日前發生1名男子當眾赤裸，在洗手台引水洗澡的離譜事件，民眾看見後錄影PO上網，警方於網路巡邏時發現，循線追查確認男子為轄內56歲的遊民游姓男子，尋獲後依社違法開罰。

據了解，游男在本月6日傍晚6時許，在新莊新興街的某土地公廟前，引洗手台的水洗澡，由於時間尚早，仍有許多民眾經過，其中就有民眾驚見竟有人當眾赤裸洗澡，便將過程錄影拍下，並上傳臉書社團，並揶揄寫道：「阿伯！你是在還願嗎？」貼文立即引起網友熱烈議論。

而轄區警方在執行網路巡邏時，也恰好看見此則貼文，於是循線展開調查，後來確認游難為轄內遊民，平常居無定所，因此開始加強巡邏，並於8日尋獲遊男蹤跡，立即將他帶回派出所調查，並依違反社維法移送裁處。

警方表示，游男行為已涉嫌違反社會秩序維護法第83條第2項：於公共場所或公眾得出入之場所，任意裸體或為放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗，不聽勸阻者，依法可處6千元以下罰鍰。