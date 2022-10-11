民進黨立委劉世芳11日偕同同黨立委范雲、伍麗華、賴品妤、林宜瑾、何欣純、陳素月、時代力量立委王婉諭等女性立委在立法院召開記者會，呼籲衛福部、教育部研議在全台中小學提供女學生免費生理用品，盼中央、地方政府一起合作消除「月經貧窮」。

根據關心月經議題的「小紅帽協會」官網介紹，所謂「月經貧窮」指生理女性因經濟無法負擔生理用品費用，或缺乏可取得生理用品資源管道，以至月經來潮，女性必須減少生理用品使用次數，或使用其他物品代替，導致陰部重複感染、陰道炎等生理疾病，甚至出現嚴重憂鬱、焦慮症狀，讓心理健康也受到影響。

劉世芳指出，女性一生平均花費新台幣10萬元購買生理用品，對弱勢家庭而言是不小負擔，目前卻僅數個縣市有發放免費衛生棉給女學生的政策。她強調，月經是女性自然生理現象，不該變成女孩們的經濟負擔，呼籲衛福部、教育部應正視此議題，推動全台中小學及公部門女廁，都能提供免費衛生棉，「疼惜咱的女兒，讓女孩們面對這種狀況時不再茫然無措。」

曾任教師的伍麗華則舉例，不論都會、偏鄉學校，班上總有同學家中經濟情況不佳，尤其有家庭無法負擔生理用品花費，女學生只能以衛生紙作為替代，導致經血不小心外露，因而遭到全班嘲笑，讓女孩子每逢經期都感到困擾不已，壓力非常大。她強調，政府既能成功推動「生生用平板」、「班班有冷氣」，讓每間學校提供免費生理用品，想必政府做得到也應該做。

林宜瑾也說，事實上，台南市去年9月起執行「校園登月計畫」，提供17所偏鄉國中女學生生理用品；擴大執行後，涵蓋台南市校園低收及中低收入戶女學生。她相信，台南市做得到，其他縣市也能辦到。

除了學校提供免費生理用品，何欣純認為，在女性月經期間，也應適時給予心理輔導，並倡導正確衛教資訊。她解釋，不少女孩子因學校教育不足，獨自面臨初經來潮，感到焦慮、緊張，不只影響上課心情，同學間交流也受到影響，卻不知道如何調適，開始討厭起月經，期盼未來校園同儕與師長能陪伴女孩子一起度過人生成長的尷尬期，也希望透過教育與輔導，讓孩子學會肯定自己。