新北市地政局今公布第2季住宅價格指數，今年4月至6月的全市住宅價格指數分別為125.7、126.23、126.86，與上季指數相較走勢平穩，而大樓及公寓指數，亦較上季微幅上漲，整體指數呈現穩定微漲趨勢，月漲幅介於0.37％至0.83％之間，與去年同期相較則介於6.03％至13.77％之間。

地政局表示，觀察新北市次分區今年4月至6月指數漲跌互見，整體走勢微漲，各月份變動率則有1.6％以內的漲跌幅，與去年同期相較則大概有2.88％至14.09％不等的漲幅。

其中，板橋土城區、三重蘆洲區今年4月指數分別為118.10、117.95，汐止區5月指數為115.47，中和永和區、樹三鶯區及淡水區6月指數分別為122.87、142.13及115.78，皆為指數的高點，顯見新北市各區域住宅市場因重大公共建設持續推動，生活機能完善，剛性需求有效支撐區域房地產市場，價格穩步微漲。

至於第2季新成屋指數118.22較前季上漲2.65％，與去年同期相較上漲9.85％，除反應原物料價格上漲、市場缺工等興建成本提升因素外，並受通貨膨脹環境下消費者購屋保值的預期心理影響，價格持續上揚。

在整體開發區方面，臺北大學特定區、淡海新市鎮、林口新市鎮、副都心及頭前重劃區季指數分別為133.19、117.69、122.42及106.92，較上季分別上漲3.49％、2.02％、2.7％及1.44％，與去年同期相較則有4.16％至10.35％的漲幅，主要是因各生活圈發展日漸成熟，並有捷運、輕軌、高速公路等交通優勢，人口持續移入，帶動區域不動產市場穩定成長。

而本季各捷運線指數大致呈現微漲趨勢，板南線(土城段)、中和永和線、三重蘆洲線、淡水線及環狀線季指數分別為119.71、115.96、109.05、111.29及110.02，與上季相較整體漲幅在2％以內，與去年同期相較有1.81％至9.67％的漲幅，而板南線（板橋段）、三重新莊線及新店線指數分別為109.35、113.11及118.15，呈現相對平穩態勢。新北市持續推動三環六線建設，優化整體運輸系統，配合軌道規劃建設之捷運沿線周邊區域因交通條件良好，大幅提升其商業效益及生活品質，價格因此穩定微漲。