桃園市長鄭文燦11日晚間出席行程，致詞痛批國民黨桃園市長參選人張善政8年缺席，選前4個月唱衰、抹黑桃園。在行政院也沒有交出成績，是空白的成績單。呼籲支持民進黨桃園市長參選人鄭運鵬。

鄭文燦說，張善政8年沒有幫忙桃園，讓桃園得到助益，當張善政擔任行政院副院長、院長有能力幫助桃園建設、發展時，也都沒有幫忙。鄭文燦又說，他前2年任期是馬總統時代，後面6年多才是蔡總統時代。當時張善政沒有交出成績，是空白的成績單，要拿紙上履歷爭取認同。當然要選擇過去幫忙桃園、有感情、有連結、有付出的鄭運鵬，他也不會「走鐘」，大家都知道鄭運鵬果斷、務實、有能力，把這能力用在當市長，一定可以當好市長。

鄭文燦說，張善政8年缺席，選前4個月唱衰、抹黑桃園，公共工程有缺點他正面面對，一個一個改善，但對手把桃園8年好成績，說桃園都是豆腐渣工程，有這個看法的人，不是為了政治，就是眼睛沒看到、心扭曲了，想用口水淹沒成績，他反問桃園有這麼差嗎？不要投給唱衰桃園、抹黑桃園的參選人。