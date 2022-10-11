新北市中和區一名42歲男子，今晚8時許被剛返回家中的姐姐發現倒臥血泊中，家人急忙報案，警方趕抵封鎖現場進行調查，詳情仍待釐清。

據了解，男子平常和媽媽住在南華路家中，近日媽媽回金門老家，剩他一人在家，今日出門釣魚，和姐姐約晚上8時一起吃飯。但姐姐晚上遲遲沒等到人，也沒聯絡上，急忙返家，沒想到門一開弟弟已經死亡，讓她嚇得不輕，目前已回到派出所休息。

男子全身刀傷集中在胸口，共10處刀傷，疑脖頸上一刀致命，發現時已明顯死亡，而菜刀落在他身旁，家中到處是血，有匍匐血痕，顯現男子死前曾有掙扎。

但警方調閱監視器，發現從男子中午返家到被發現死亡過程中，無人出入其居住樓層，加上現場無打鬥痕跡、門口沒有血跡，初步研判有自戕可能性，但確切案情仍待檢警進一步釐清。

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