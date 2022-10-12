背光模組廠中光電（5371）公佈9月份自結合併營收約46.95億元，較8月份成長16％、年減4％。總計第三季自結合併營收為129.03億元，較第二季成長3％，累計前三季合併營收為386.12億元，年成長11％。

影像產品9月份出貨量約14.2萬台，合併營收則約19.85億元，分別較8月份成長21％及10％，相較去年同期則分別大幅成長65％及75％。影像產品第三季出貨量約41.4萬台，季增1％。展望10月份，受到工作天數減少以及部分物料仍供應吃緊影響，預估影像產品出貨量將較9月份減少。

受惠於TV／PID持續拉貨以及NB機種需求回溫，節能產品9月份合併營收約19.59億元，較8月份成長13％，較去年同期則減少33％。9月份節能產品整體出貨量約298.2萬片，月成長11％。展望10月份，受到10月長假工作天數減少以及季底拉貨效應影響，預估節能產品10月份合併出貨量將較9月份略減。