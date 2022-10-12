英國經濟活動在8月份意外出現萎縮，是過去三個月來第二次，也增加英國可能真正面臨衰退可能性。在這份最新數據中，只有建築業成長，製造業下降1.6%，不過服務業僅減少0.1%，故整體生產下滑1.8%。

英國官方12日資料，當地產出月減0.3%，因為製造業下滑幅度較大以及服務業稍微減少所致。專家學者分析，數據下降表示經濟或將開始衰退，可能至少持續到2023年初左右。

英國財政大臣指出，俄羅斯對烏克蘭發生軍事攻擊，是拖累英國經濟成長主因。在能源價格大漲下，英國政府將迅速採取行動，保護當地家庭與企業，免於受到冬天飆升的能源支出所影響。

不過，想要避免第3季經濟沒有出現成長，英國9月需要有1.1%的GDP，但日前英國女王過世後，加上出殯等一連串後續葬禮下，英國增加不少非表定假期。因此，單就工作時間減少這一點，英國就不太可能實現經濟成長。

在新英相特拉斯政府之下，英國股市、債市以及英鎊都潰不成軍，個人可支配財富減少下，讓舶來品甚至旅行都變得不便宜。預計英國央行還會繼續升息來力抗通膨，英國民眾與英企真正苦日子應該不遠了。