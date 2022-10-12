台南知名歷史景點「安平古堡」將被改名為「熱蘭遮堡」，在網路與當地討論不斷，但絕大多數民眾皆認為此舉意義不大，且發音太繞口，台語讀音根本不會唸。對此，媒體人逆風的烏鴉今（12）日就在臉書上狂轟文化部「要改名先把福爾摩沙改掉，為了彰顯主體性，這名稱也當然不能再用，否則我們豈不成了山寨？」

逆風的烏鴉在臉書上表示，文化部要把安平古堡改名為熱蘭遮堡，理由是這座堡壘最早是荷蘭人興建的，現在挖出的遺址也都是荷蘭人留下的。後者他存疑，前者也有問題，「如果這說法成立，那首先應該普遍拿掉的，是對台灣『福爾摩沙』這個稱呼」，逆風的烏鴉指出，大家現在唸到關於台灣被稱為「福爾摩沙」的由來，是說16世紀葡萄牙水手經過台灣島時，看到島上很漂亮，脫口而出「formosa」，也就是「美麗的島」的意思。

逆風的烏鴉話鋒一轉，「不過這個說法，基本上已經被學界推翻，學界認為，當時葡萄牙水手經過的是琉球，不是台灣。所以被它們稱作formasa的不是台灣，而是琉球」，逆風的烏鴉也強調，現在世界上被稱為福爾摩沙的地方很多，阿根廷北部就有福爾摩沙省，首府在福爾摩莎市。他們的省歌，就叫「向福爾摩沙進軍曲」。

逆風的烏鴉更說，「為了彰顯主體性，這名稱也當然不能再用，否則我們豈不成了山寨？所以這個稱呼，就是後來的訛傳。既然是沒有根據的訛傳，如同安平古堡，當然也就不應該繼續沿用」。