文化部文資局最近審議通過，將把位於台南市安平古堡內的2處國定古蹟，合併更名為「熱蘭遮堡」。不料，消息傳出後，外界誤以為要將「安平古堡」更名，引發強烈反彈。台南市府文化局長葉澤山11日澄清說，此案只是文化部國定古蹟的更名，並非更改「安平古堡」這個知名觀光景點的名稱，完全是兩碼事。

據了解，最近文資局古蹟審議委員會審議通過，將把位於安平古堡內的「台灣城殘蹟」及「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」等2處國定古蹟合併，並更名為「熱蘭遮堡」，但尚未正式公告。

台南市文化資產管理處指出，這2處國定古蹟都屬於荷人興建的熱蘭遮堡，並分別於1983及2004年設立，但因近年附近又有新的荷蘭時期遺構出土，文資局才決定合併更名。

此外，荷蘭人當初興建該堡時，稱為「Fort Zeelandia」，因為位在台南安平，長久以來都被稱為「安平古堡」；加上「城」會被誤以為是城市，該處古蹟只是要塞堡壘，因此才會更名為「熱蘭遮堡」。

古蹟更名的消息傳出後，不僅引發許多台南文史工作者、在地居民的反彈，連市長黃偉哲及多位市議員也表達嚴重關切。文化局長葉澤山更受到無妄之災，關切電話接不完。

葉澤山強調，古蹟名稱歸古蹟名稱，旅遊景點的名稱，還是應該使用大家熟知、約定俗成的名稱。這2處荷蘭時期古蹟的合併更名，只是國定古蹟的名稱更改而已，並非要將「安平古堡」更名。未來文化局會依文資局的更名，先從市府的觀光宣傳折頁、指示牌，逐步更名。

葉澤山還舉例說，另個大家熟知的國定古蹟「億載金城」，在文化部文資局國定古蹟的名稱為「二鯤鯓砲台」一樣，但大家都還是稱為「億載金城」，即是最好的例證。