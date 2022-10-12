俄羅斯衛星社引述索羅門群島發表的聲明表示，一個由30多名警察組成的代表團首次前往中國接受培訓，並稱這是兩國關係深化的一個標誌。中國駐索羅門群島參贊姚明在聲明中表示，該代表團將對「中國警務、多元的中國文化和友好的中國人民」有更好的理解。

聲明稱，這是索羅門群島警察首次以培訓為目的訪問中國。這些警察回國後將為「索羅門群島皇家警察部隊和中國警察之間更好的合作做出貢獻，並增進兩國之間的友誼」。

今年4月，中索兩國簽署一項安全協議，旨在加強執法領域合作。該協議的文本並未公開，但根據洩露的草案，協議內容涉及幫助維持社會秩序、保護人民生命財產安全、提供人道主義援助、增強應對災難能力等。澳洲情報機構負責人曾對此表示，坎培拉擔心派往索國的中國警察正部署類似在香港實行的維穩手段。

中國駐索羅門群島大使李明日前表示，中索警務合作以平等、尊重為基礎，公開、透明、友好，不針對第三方，重實幹、不空談，緊貼索方需求，與其他國家警務合作以及地區安排並行不悖。中方願與索方及其他真心發展與索方關係的國家共同為促進索國社會穩定和民生貢獻力量。