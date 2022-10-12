康茵茵在馬祖北竿芹壁聚落翩翩起舞。（維恩原創Rocky）

康茵茵用優美的體態推薦馬祖南竿津沙聚落。（維恩原創Rocky）

康茵茵身材相當火辣。（維恩原創Rocky）

賣力的康茵茵跳舞跳到腳趾甲斷裂。（維恩原創Rocky）

康茵茵自2014年開始，拍攝舞蹈影片記錄台灣之美。這次應馬祖國家風景區管理處邀請，前往拍攝創新主題景點，推廣觀光圈，拍攝地點包含馬祖南竿、北竿及東莒共3個地點，康茵茵跳得太賣力，腳趾甲還應聲斷成2半。

康茵茵赴馬祖第2天早上到神秘小海灣拍攝時還沒感覺疼痛，到下一個景點套上芭蕾舞的硬鞋時劇痛無比，一檢查才發現不僅腳指甲斷裂，還卡進許多沙。雖然拍攝當下非常痛，但敬業的她仍維持優雅、淡定，表現出享受的樣子，「因為想傳達最美的馬祖給觀眾。」她用意志力撐完後面的拍攝行程。

康茵茵第一次去馬祖，跟印象裡軍事重地較為嚴肅的馬祖完全不一樣，隨處可見的軍事標語和海島特色，呈現可愛的反差感，傳統特色閩式建築，也讓每個聚落有小歐洲的錯覺。這次行程讓她印象最深刻的是在地溫暖的人情味，「每個地陪講解景點，都能感受到他們深愛他們居住的這個地方，並且引以為榮。」

這趟到馬祖已過了藍眼淚季節，想到收工後，地陪帶大家去燈塔看星星，眺望海灣竟發現有藍眼淚，相當驚喜，康茵茵立刻工作模式上身，穿著背心和泳褲下海拍攝。碼頭的階梯非常多卡在石縫中的貝殼，她一屁股坐下驚呼：「好刺痛！」但每次浪打進來，藍眼淚就會因為被刺激而發光，美得令人屏息，康茵茵對自己喊話：「我一定要完成這個作品！」拍攝完成後看到拍攝成品，所有的辛苦與疼痛都值得了。有買紀念品送朋友？康茵茵笑說：「沒有，累得跟狗一樣，根本沒時間想。」