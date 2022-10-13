桃園龜山疑電桶爆炸燒進民宅釀1死，民眾驚恐：像炸彈爆炸。（翻攝自臉書林口大家庭LinKou-Family）

桃園龜山疑電桶爆炸燒進民宅釀1死，民眾驚恐：像炸彈爆炸。（翻攝自臉書林口大家庭LinKou-Family）

桃園市龜山區長庚醫院旁的復興一路，今（13）日凌晨3時許，疑似路邊電桶爆炸導致一旁民宅起火燃燒，消防局獲報後立即趕抵現場，救出屋內7人，其中一名年約50歲的女性住戶，被救出時已經沒有呼吸心跳，經送往林口長庚紀念醫院搶救後仍宣告不治。民宅住戶形容，當時大家都已經熟睡，突然轟的一聲，以為是炸彈爆炸，一張眼就看到火光及濃煙，連衣服都來不及穿好就忙著逃生。

桃園市龜山區長庚醫院旁的復興一路今日凌晨傳出火警，起火點疑似是一樓的電桶， 現場火勢很猛烈，伴隨濃濃黑煙竄上天際。附近住戶聽聞「轟」的一聲巨響爆炸，嚇得紛紛衝到屋外，這時才發現一樓外的電桶已經出現強烈火光，一樓民宅也起火燃燒。

根據調查，火場為4層樓高的RC結構建築物民宅，起火點為1樓，消防局獲報後，動員81人、35輛消防車與救護車等各式車輛前往救援，當時住戶都正熟睡中，消防隊員共救出4名男性、3名女性住戶，其中一名年約50歲的女性住戶被救出時已無呼吸脈搏，隨即送往對面長庚醫院急救，搶救後仍不治，詳細起火原因仍待警消調查釐清。