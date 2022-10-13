台北市長柯文哲13日席新黨台北市議員侯漢廷新書發表會。（鄭任南攝）

台北市長柯文哲日前嗆國民黨台北市長參選人蔣萬安不敢跟人辯論、談政策，還酸其父蔣孝嚴身上掛太多炸彈，太靠近會引爆。但兩人今天卻在新黨台北市議員侯漢廷新書發表會同框，柯、蔣同聲表示不尷尬。

柯文哲、蔣萬安今天受邀出席侯漢廷新書發表會，由柯文哲率先致詞，並與蔣萬安等人留下合影後，先行離開。對於兩人同台會尷尬嗎？柯文哲回答不會啦；蔣萬安也說，不會尷尬，自己跟柯在很多場合自然互動，等下會跟柯報告，辯論也排定11月5日，都在準備當中，也歡迎柯一起關心台北市未來的發展。

對於出席侯漢廷新書是為搶新黨票嗎？蔣萬安表示，侯漢廷是青年參政，在議會表現非常亮眼，針砭時事、口才犀利，跟侯非常多互動，在地方一起合作，今天新書發表會侯漢廷很早就邀請，他特別把時間留下來出席新書發表會，給予支持鼓勵。

由於國民黨台北市議員秦慧珠10月20日將舉辦造勢，前高雄市長韓國瑜將幫忙站台，可望讓蔣萬安與韓國瑜合體，但外界分析，韓國瑜站台恐有好有壞。蔣萬安表示，最近他都盡量排開時間，參與國民黨市議員競選總部成立活動，共同目標是希望國民黨市議員全壘打，如果韓國瑜也參與，當然有機會機會碰到。

至於自己個人造勢？蔣萬安說，包括競總成立，其他大型活動都在規畫當中，確定時間、地點，會跟大家報告。