苗栗縣長徐耀昌13日扮演一日優格師，推銷返鄉青年優良優格。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌13日扮演一日優格師，推銷返鄉青年優良優格。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

結束北漂返鄉苗栗縣頭份市創業的謝旻芳，只是單純想要創製健康優格給鄉親食用，希望自己可以成為「原始味道的傳遞者」，並深信健康生活不僅是一種藝術，苗栗縣徐耀昌13日上午走訪謝旻芳的優格店，體驗擔任一日優格師，鼓勵回鄉創業青年勇敢追逐夢想。

苗栗縣長徐耀昌13日在頭份市「雅德屋」體驗優格製作，擔任「一日優格師」，並與店長謝旻芳共同分享她一路上台北打拼，到返鄉苗栗創業的心得，徐耀昌希望藉此鼓勵更多年輕世代返鄉創業、就業，實踐夢想。

以優格職人為號召的「雅德屋」，坐落在頭份市和平路上，創辦人謝旻芳原先在台北打拼，鑑於近年社會時常發生食品安全問題，活得健康成為大眾極為注重的課題，尤其腸道疾病更加讓人重視，為使家人能夠吃得健康、安心，因此開始專研優格製作工法，去年在許多鄉親及親朋好友的鼓勵下，回鄉成立「雅德屋」，希望自己可以成為「原始味道的傳遞者」。

謝旻芳表示，現代人對於優格都會有一種營養食品、高單價食物的認知，但是她希望將優格融入日常生活中，讓吃優格能夠是一件很有「雅」緻的事，並堅持食品安全，製作出天然美味的優格給大眾，這是食品業者應有的基本品「德」，也是店名雅德屋的由來。

雅德屋手作優格在製作上都以百分之百的鮮奶做發酵，不僅無人工添加物，更添加8種活性乳酸菌，經過12小時的發酵，再歷經12小時低溫熟成，口感奶香濃郁酸味平順。

徐耀昌表示，謝旻芳經營的優格店獨具質感，更嚴選苗栗獅潭自然栽種無毒草莓，使家鄉在地食材與優格結合成健康美味的飲品，歡迎大家到「雅德屋」，感受「山城原味」的獨特魅力！