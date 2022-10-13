高雄市長陳其邁日前到鳳山知名牛肉麵店大啖美食，並參加籍由高雄市里長主席聯誼總會總主席劉啟芳主辦的座談會，陳其邁和10多名里長暢談鳳山建設和市政藍圖，大家都感受到陳其邁這2年來對鳳山的關心，因此，即便是擁有國民黨籍的劉啟芳也表態力挺陳其邁連任，再拚4年。

外號大牛里長的劉啟芳除了是知名牛肉麵店老闆，也是高雄市里長主席聯誼總會總主席，此次在立委許智傑牽線下，邀請陳其邁到店內享用美食，同時和鳳山區里長座談，過程中大家談論到捷運黃線、鳳山中城計畫、鳳農改建等議題，各里長也針對里內事務和陳其邁提出討論，大家相談甚歡。

里長們紛紛感謝陳其邁這2年來對鳳山的關心與建設，劉啟芳更是直接出聲表態會和里長們共同支持陳其邁連任。劉啟芳表示，雖然自己是國民黨籍里長，但2年里內只要有建設需求，陳其邁都有求必應，包括木造的鳳凰橋年久失修影響通行安全，陳其邁上任後立刻花費255萬元將其改成混凝土鋪面，目前鋪面已經完成並且在10月7號已經開放通行，市府也承諾後續會施作夜間照明景觀燈，大家都看得到陳其邁的用心。

劉啟芳更感謝市府團隊對里內公園周邊道路刨鋪、老舊水溝蓋更新，相當重視民眾安心通行的權益，尤其誠義路面積達5200平方公尺，陳其邁視察後也答應翻新。無論是大到整個鳳山招商、交通建設發展，或是小到里內的水溝蓋，陳其邁都顧得很好，他支持會做事的人，所以決定力挺陳其邁連任。