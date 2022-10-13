凌濤說「高端戰士」的PCR費用比飛日本的機票還貴。(凌濤提供／蔡依珍桃園傳真)

邊境解封，但連資深媒體人周玉蔻都開炮稱高端害自己變「倒楣族」，要多花錢做PCR才能入境日本，國民黨桃園市議員參選人凌濤反諷，當初就是周玉蔻、李秉穎擁護高端，如今切割，倒楣的卻是全民，上百萬民眾成為政府大內宣之下的冤大頭，被世界遺棄、被政府呼嚨，「你還要相信這個政府嗎？」

「高端戰士的PCR費用比飛日本的機票還貴！」凌濤說，我國邊境今日解封，日本又是國人最愛去的地點之一，然而因為高端尚未列入世界衛生組織(WHO)緊急使用清單(EUL)，因此不被日承認。他調查發現，接種高端的民眾要多花3500元PCR費用，急件則約4500元，「比單趟搭樂桃航空從桃園飛東京成田機場的機票3887元還貴！」

凌濤點名周玉蔻、李秉穎過去擁護高端，如今卻要高端勿躲政府後面，直斥當初挺高端的是你們，如今切割高端的仍是你們，倒楣的卻是全民。

凌濤說，再加上高端必須在月底前繳交「國內外執行疫苗保護力報告」，否則可能被撤銷EUA。上百萬民眾成為政府大內宣之下的冤大頭，被世界遺棄、被政府呼嚨，以後還要相信這個政府嗎？