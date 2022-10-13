霧峰區舊正社區的參訪交流中，由當地志工們帶領DIY製作植物拓染環保袋活動，讓團員們印象深刻且獲益良多(圖／金門縣社會處提供)

為提升社政志工的本質學能，並充實相關知識，金門縣政府社會處特別於10月11日至13日辦理「績優社政志工赴臺觀摩」活動，藉由實務的觀摩學習、團隊經驗的交流、汲取新知，俾積極有效結合社會資源，期使金門地區志願服務工作發展能獲得更具深度、廣度的擴展，同時創新志工個人價值。

社會處表示，這次的參訪團一行28人於10月11日出團，由李廣榮副處長擔任領隊，帶領金門縣2021年獲獎的績優社政志工一同赴臺拜會觀摩，行程主要為參訪臺中市志願服務推廣中心、臺中市社創基地，以及榮獲衛福部績優社區及志工團隊多項獎項的「臺中市霧峰區舊正社區發展協會」。

李廣榮說，金門地區投入志工行列的民眾逐漸增加，社政類志工隊陸續成立，志工能量不斷提升，如今也成為了地方一股堅定的軟實力，讓各項社福措施能更在地及就近化。

李廣榮也表示，赴臺參訪的志工們皆累積多年的服務資歷，具體及優異的表現獲選為績優志工，透過此行交流的機會讓志工學習及提升知能，並藉由觀摩志推中心及績優社區，吸取各社區推動志工服務的創新作法或優點，期帶回金門分享給其他志工夥伴們，未來提供鄉親更好的服務及創意。

臺中市社會局近年陸續辦理全國性大型志願服務推廣及高齡志工座談，本次行程特別安排參訪其所屬志願服務推廣中心，該中心人員無私分享目前推動銀髮族志工、企業志工及運用線上系統等創新作法，同時分享目前面臨困境、解決方案及疫情期間志工運用與訓練創新方案；另社會創新實驗基地負責人魏彰志總經理分享創立宗旨及服務特色與模式，以良品孵化計畫培育社區在地產業，並活化就有建物提供互動空間低價租，並協助媒合產業及企業。

行程中也安排至「霧峰區舊正社區發展協會」參訪交流，受到理事長林綉汝及志工隊熱情的接待;該社區以務實的理念，從社區既有人力與資源出發，推動「自然農法耕作」，以不施化學農藥、肥料、除草劑，只施用有機肥料，用友善土地的方式來種植水稻及蔬果，結合生產、生活、生態、生命，將生態飲食和社區特色做連結，積極發展在地產業及觀光，期塑造成一個可以參與學習、凝聚共識的民主開放社區。

除了導覽舊正社區環境及交流外，由當地志工們帶領DIY製作植物拓染環保袋活動，亦讓團員們印象深刻且獲益良多，帶著滿滿的收穫返金繼續為地區社政做更優質與創新的服務。