“You can cut any video and make anything you want out of it. … I know I’m a genuine team player.”



Russ explains the pregame and team huddle videos that went viral from the Lakers’ preseason loss vs. the Timberwolves



(via @mcten)pic.twitter.com/k1alxPsMzb — Bleacher Report (@BleacherReport) October 13, 2022

在13日湖人113比118輸給灰狼賽後，網路上開始瘋狂流傳兩段湖人後衛韋斯布魯克相當不合群的影片，讓外界抨擊他跟湖人完全不和，也讓韋斯布魯克14日親上火線澄清那兩段影片完全刻意扭曲自己，就連貝弗利也跳出來幫自己「好友」喊冤。

在網路瘋傳的兩段影片中，第一段影片是賽前湖人球員站成一圈準備喊話，韋斯布魯克卻是一個人躲在板凳席附近跑步；第二段影片是兩隊打到第3節，貝弗利在場上集合隊友準備講話，韋斯布魯克卻不理貝弗利召喚直接走掉才又不太甘願走回來。

「我當時正跟教練交談，所以並未注意到場上情況，媒體刻意把影片剪成兩半，」韋斯布魯克說，「至於賽前練跑，我已經那樣做了很多年，他們就是故意的，就是故意剪成那樣，網路就希望這種東西出現，事實上從我進入聯盟，我賽前就是這種儀式。」

貝弗利也不禁公開替韋斯布魯克喊冤，「我沒有意識到這段影片有什麼問題，一切都很好。我們坐飛機的時候，韋斯布魯克就坐在我的旁邊，我們一起前往客場，也一起出去逛街。」看來兩人之間關係確實沒有像外界形容那麼水火不容，但等新球季開打後有待觀察。