儘管「小皇帝」詹姆斯13日貢獻25分、11籃板的雙十數據，「一眉哥」安東尼戴維斯也拿19分、13籃板，湖人仍在季前熱身賽以113比118不敵灰狼，苦吞今年熱身賽第4敗(1勝)，唐斯與戈貝爾沒打的灰狼則拿4連勝，熱身賽開打至今仍未吞敗。
原本打完首節雙方30比30平手僵局，卻因灰狼次節火力全開給打破，灰狼轉眼掌握領先優勢，儘管湖人第3節嘗試追分，卻始終沒辦法追上，來到末節兩隊都換上替補，灰狼趁機擴大領先差距到15分，湖人雖在讀秒階段追到只差3分，灰狼仍靠罰球穩住勝果。
湖人刻意改用韋斯布魯克、貝弗利、隆尼沃克、詹姆斯與安東尼戴維斯的先發陣容測試，可惜韋斯布魯克明顯還是沒法融入，全場投5中1，僅拿5分，還發生3失誤，隆尼沃克還在第3節遭到不小心跌倒的貝弗利撞傷左膝蓋提前退場，湖人得不償失。
灰狼則以替補中鋒雷德22分、13籃板表現最佳，羅素與賈薩各有15分，諾威爾14分，麥克丹尼爾斯11分，奈特10分，不過主力小前鋒愛德華茲手感低迷，全場投12中2，含三分球投4中1，僅拿5分進帳，看來還需時間好好調整一下才行。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。