Pat with the clamps, Bron with the hammer 🗜🔨 pic.twitter.com/4DXIkpfsTd — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 13, 2022

儘管「小皇帝」詹姆斯13日貢獻25分、11籃板的雙十數據，「一眉哥」安東尼戴維斯也拿19分、13籃板，湖人仍在季前熱身賽以113比118不敵灰狼，苦吞今年熱身賽第4敗(1勝)，唐斯與戈貝爾沒打的灰狼則拿4連勝，熱身賽開打至今仍未吞敗。

原本打完首節雙方30比30平手僵局，卻因灰狼次節火力全開給打破，灰狼轉眼掌握領先優勢，儘管湖人第3節嘗試追分，卻始終沒辦法追上，來到末節兩隊都換上替補，灰狼趁機擴大領先差距到15分，湖人雖在讀秒階段追到只差3分，灰狼仍靠罰球穩住勝果。

湖人刻意改用韋斯布魯克、貝弗利、隆尼沃克、詹姆斯與安東尼戴維斯的先發陣容測試，可惜韋斯布魯克明顯還是沒法融入，全場投5中1，僅拿5分，還發生3失誤，隆尼沃克還在第3節遭到不小心跌倒的貝弗利撞傷左膝蓋提前退場，湖人得不償失。

灰狼則以替補中鋒雷德22分、13籃板表現最佳，羅素與賈薩各有15分，諾威爾14分，麥克丹尼爾斯11分，奈特10分，不過主力小前鋒愛德華茲手感低迷，全場投12中2，含三分球投4中1，僅拿5分進帳，看來還需時間好好調整一下才行。