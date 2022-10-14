台股今（14）日在台積電領軍下盤中強彈逾411.14點，近期受美國商務部最新禁令影響表現疲弱的ABF載板三雄欣興(3037)、景碩(3189)及南電(8046)，亦獲美系外資出具報告力挺，表示目前受影響程度有限，維持「買進」評等及目標價不變，今日同步亮燈漲停。

美國商務部7日宣布額外的出口管制措施，以控制可應用於軍事的高階晶片、半導體設備、伺服器出口中國大陸。美系外資出具報告指出，供應鏈調查顯示僅輝達（Nvidia）A100/H100和超微（AMD）M1250繪圖晶片被列入新出口限制名單中。

至於英特爾（Intel）預計明年上半年推出的Ponte Vecchio伺服器繪圖晶片，美系外資亦預期將受新禁令影響。以此估算，相關產品的ABF載板需求占約7％、繪圖晶片出口中國大陸比重約10％，推算相關限制對明年以後的ABF載板整體需求僅約0.7％。

同時，美系外資認為，市場可能因應禁令，轉而購買更多不受限制的舊款繪圖晶片、使用更多在地設計的AI加速器，較大的封裝尺寸將帶動ABF載板需求成長，因此認為迄今對ABF載板產業的影響可能有限，但將密切關注市場動態和地緣政治風險。

美系外資對ABF載板三雄欣興、景碩、南電後市持續看好，認為將受惠產能擴增、原物料價格及新台幣匯率轉佳帶動，均維持「買進」評等，目標價分別維持260元、240元、420元不變。