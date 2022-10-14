國防部長邱國正重新界定「第一擊」，只要實體航空器、航海器進入我國領空、領海就算是第一擊。不過金門、馬祖等離外島並未被劃入領海基線，周遭僅有禁限制水域，恐造成第一擊的模糊空間。行政院長蘇貞昌今天在立法院備詢表示，禁限制水域跟領海效果一樣；國防部長邱國正也說，無人機若飛到禁限制水域，我們一樣反擊。

國民黨立委陳玉珍今天在立法院總質詢指出，金門、馬祖沒被劃入中華民國的領海基線，馬政府時代被民進黨立委批評喪權辱國。陳玉珍詢問蘇貞昌，有沒有意思重新公告中華民國領海基線？有沒有可能劃進金門、馬祖？按照民進黨立委的標準，不劃的話就是喪權辱國。

蘇貞昌說，這不是有或沒有兩個字的問題，已經有了相關規範，依據立法機關通過的《兩岸條例》，金馬我們都有禁限制水域。

內政部長徐國勇補充表示，因為台灣跟中國特殊關係，所以我們用限制性水域，而非領海，「這是一個現實問題、政治問題，弄到法律問題來講不清楚啦。」

陳玉珍強調，因為國防部長已經重新定義了第一擊，而我們所認為的領海又不被劃進領海基線，如果是無人機飛到禁限制水域，是不是還要反擊？

邱國正對此明確表示，一定會自衛反擊。蘇貞昌也說，禁限制水域跟領海效果是一樣的。