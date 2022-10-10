對於蔡英文總統國慶文告主張，「持續站穩四個堅持，更要強化 四大韌性，用盡全力，給後代一個更好的台灣，也給世界一個更好的台灣。」前立委郭正亮直言，蔡英文的演講對兩岸毫無幫助，對陳時中也沒有幫助！「你以為現在蔡英文還能加分嗎？還要用讀稿機！」

郭正亮今（10）日在中天電視《大新聞大爆掛》指出，林濁水臉書講得很直白，兩岸採取「立場堅定、態度穩健」風格，林濁水同意；可是具體部署，包括中共軍演、無人機侵金門、兵役制度、太平島、釣魚台護漁、陳同佳引渡、獨力抗中還是要美國協助等等，林濁水認為，只見忙亂，甚至退縮不見穏健。

至於「自由民主的韌性」，郭正亮引林濁水的看法，包括權責不清、傷害國會議員言論免責權、沒收初選、集中權力等，具體表現讓大家認為民主自由在倒退。

郭正亮認為，台灣有兩個部分為世界稱道，一是民主化，另一是經濟發展奇蹟，經濟部分不能說蔣經國沒有貢獻。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮提到，大家關注的還是在具體作為，譬如要不要當一年兵？台海中線怎麼守？第一擊的定義？要討論這些事情，而不是在講抗中，否則民眾認為抗中很內行、文宣很內行，但保台才是真本事，這兩個不同！越來越多人是如此思考。

郭正亮強調，蔡英文的演講對兩岸毫無幫助，對陳時中也沒有幫助！陳時中很深綠，但這樣的人在台北市畢竟不是多數，還是要爭取更多元的選民。

所以蔡英文的國慶文告，郭正亮直言，不要以為能加多少分，「你以為現在蔡英文還能加分嗎？蔡英文站台還能加分嗎？到台北市站站看！還要用讀稿機！籃球不是有剩餘時間？她現在已經進入下半場！」