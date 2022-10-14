立法委員傅崐萁今(14)日上午於立法院對行政院長蘇貞昌施政總質詢時，針對池上地震凸顯花東交通困境與民眾關心的重大交通建設「蘇花公路安全提升計畫」、「花東快速公路」、「國道6號延伸花蓮」及「花東雙軌電氣化」等推動進度，他要求蘇揆政策上須支持並加速既定重大交通建設的進程，尤其蘇花安在2024前動工！他也要求池上地震住宅修繕補助應因地制宜，讓透天厝比照集合住宅補助上限至450萬並延長優惠貸款年限，實質幫助災民重建。蘇揆答詢時表示，支持也同意朝加碼花東自由行補助及放寬透天住宅震災修繕補助比照集合住宅補助最高450萬與延長優惠貸款年限的方向進行。

立委傅崐萁要求蘇花安2024前動工!呼籲蘇揆加速推動花東重大交通建設及放寬震災補助及留意國內經濟轉衰問題，獲得蘇揆同意支持。(戴志揚翻攝)

立委傅崐萁要求蘇花安2024前動工!呼籲蘇揆加速推動花東重大交通建設及放寬震災補助及留意國內經濟轉衰問題，獲得蘇揆同意支持。(戴志揚翻攝)

傅崐萁指出，0918池上地震凸顯花東聯外道路的重要性，近年來花蓮地區連續發生107年的0206花蓮地震、1021普悠瑪列車出軌事故，110年0402太魯閣列車出軌事故及日前的0918池上地震花蓮重災，二次天災、二次人禍，重創花蓮交通經濟，若有完善的交通建設則避免災難來時成為孤島，對於蔡總統於108年11月1日即宣布要建設的「蘇花安」，時隔3年仍紙上談兵遲遲未動工，相較國民黨97年520執政，蘇花改100年1月29日動工僅2年7個月，而近30年來任期長達5年3個月的蘇貞昌院長所率領的內閣團隊，效率竟如此低落感到非常失望，並要求蘇花安在2024前動工!

傅崐萁接著表示，不管是環島高速鐵路或是環島高速路網，未來必然會興建，只是在誰的任期裡，而花東民眾殷切期盼的「花東快速公路重啟」及「國道6號延伸至花蓮」，已經在可行性研究及專家顧問會議，工程技術上許多外國專家都說「可行」，蘇揆在政策上推動必須要有態度。

而花東地區鐵路雙軌電氣化早在106年前瞻基礎建設特別預算裡已納入，原定要以特別預算編列負擔269.86億元計畫經費以加速推動來排除預算法及公債法的適用，時任立委的花蓮縣長徐榛蔚批評前瞻第1期僅邊100萬元遭執政黨圍剿，現在不但4期前瞻特別預算只編62.31億元，落差200億，更離譜是5年過去了還未實質動工!

傅崐萁又針對0918震後災區重建向蘇揆請命，國境在日前解封同時開放免簽及自由行旅客來台，而政府更應該振興災區觀光吸引國內外旅客到花東旅遊，尤其國境開放初期出國的比入境的多，加碼自由行補助可以擴大經濟效益。另外，賑災住宅修繕補助85%最高450萬及優惠貸款年限，希望行政院考量災區偏鄉都是透天厝居多，較少集合式住宅，修改放寬規定以實質協助災民重建。蘇院長答覆支持且同意朝此方向進行以嘉惠災民。

傅崐萁最後提醒行政院，美國聯準會升息與中美晶片戰重傷台灣經濟和股市，一度跌破1萬3千點，國內壽險業者總資產33兆海外投資高達22.6兆，並有7家淨資產在警戒3%以下，面臨驚心動魄的空前危機，透過資產重分類只是帳面好看治標不治本，保戶人心浮動，流動性風險一觸即發，金融風暴醞釀成形。

加上國內景氣燈號連6綠呈現下滑趨勢，9月進出口貿易雙雙翻黑，而在民進黨執政下我國對大陸出口電子零組件金額年年攀升，從329億美元一路到今年9月已經480億，今年預估達640億元相當2兆1千億台幣，萬一美國禁止台灣出國到大陸電子零組件，包含台積電在內的其他電子廠也都將受到波及，台灣產業將外移、金融風暴將產生，經濟將崩盤，希望蘇院長可以睜開眼睛看清楚。