總統蔡英文在去年宣誓2050淨零碳排目標，但中研院前院長李遠哲近日受訪時指出，以目前做法2050淨零做不到，對此，環保署署長張子敬今日出席環境教育繪本嘉年華會記者會受訪時表示，依國際能源總署規劃，如果要達到2050淨零碳排，「2030後沒有新的技術也可能達不到」。

張子敬表示，去年總統宣誓2050淨零碳排目標後，也推動立法，但光有立法跟目標沒有用，今年也推出路徑及做法，其中也包括12大戰略，包括再生能源、節能、新能源，運具電動化、淨零綠生活、循環零廢棄，「有目標、有做法」。

張子敬說，李遠哲認為目前做法太慢，可能會達不到，而依國際能源總署規劃，2030之前只能依靠既有的技術、盡量的去達成，但是如果要達到2050淨零碳排，則2030之後都要達到一定要有新技術出來，否則可能達不到。

張子敬指出，因此現行台灣規劃，也是依國際能源總署所提及，2030之前利用既有的技術最大化，台灣也要在新技術出來時，要能夠跟得上，「先進國家達得到，台灣就有機會達的到」。

張子敬強調，2050的淨零排放路徑的時候，其實不是憑空想像，包括工研院、中研院都有一同討論，只是李遠哲可能目前沒有接觸，但包括現任的院長都有參與。

針對李遠哲所提應消少消費，不應再談論經濟發展，張子敬說，國家的發展上無法忽視gdp成長率，如果放棄經濟發展，也不見得就做得到環保，因此要在維持我們國民的正常的生活下，也能達到減碳，「這也是為何各國減碳淨零路徑不同的原因」，如有的國家天然條件好，有大量的水力發電，但台灣能源幾乎全靠進口，就要去考慮這些能源的替代。

現行溫室氣體管制目標在2030年仍是較2005年減排20％，相較各國的2030減排50％仍有落差，張子敬說，原本的2030目標為2050減排50％來規劃，2050的目標改變後，因此2030目標恐怕也要調整，目前仍在跨部會討論中，希望年底前可以提出來。