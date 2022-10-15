社區接種專案。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

次世代雙價疫苗追加劑。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣15日新增1103例COVID-19本土案例，分別為551名男性、552名女性，年齡分布在0歲至97歲，12歲以下156名、65歲以上90名，確診者集中在18到64歲青壯年為主，約占71％。另衛生局規畫於23日在中興里集會所開設COVID-19疫苗社區接種站，提供18歲以上民眾接種追加劑Moderna次世代雙價疫苗800個名額，

新增1103例分布在竹北市479例、竹東鎮187例、湖口鄉120例、新豐鄉127例、新埔鎮57例、關西鎮37例、芎林鄉25例、橫山鄉12例、寶山鄉31例、北埔鄉8例、峨眉鄉7例、尖石鄉4例、五峰鄉9例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離1328人、居家照護列管人數4771人。統計至10月14日，竹縣累計確診人數19萬1942人。

縣府衛生局表示，疾病管制署14日公布我國本流感季（2022年10月起）首例流感併發重症死亡病例，為90多歲以上女性，有慢性病史之長照機構住民，未接種本季流感疫苗，於10月10日出現呼吸不順、體溫低症狀，隨即送醫並通報後，當日仍不幸病逝。個案COVID-19快篩陰性，於10月12日檢驗確認感染A型H3N2流感病毒，研判為流感併發重症。

今年公費流感疫苗已經開打，新竹縣13鄉鎮市衛生所及62家合約醫療持續提供流感疫苗接種服務，請符合接種資格的鄉親，就近前往各鄉鎮市衛生所及合約院所接種流感疫苗，及早獲得保護力。

衛生局提醒，18歲以上追加劑皆可接種莫德納次世代雙價疫苗。接種間隔為與最後一劑基礎劑／基礎加強劑或前一劑追加劑應間隔至少12周（84天）。流感疫苗及莫德納次世代雙價疫苗，兩種疫苗可同一天施打在不同手臂同時接種（左流右新）。

衛生局規畫於10月23日（星期日）上午8時30分至上午12時，由新仁醫院醫護團隊在中興里集會所開設COVID-19疫苗社區接種站，提供18歲以上民眾接種追加劑Moderna次世代雙價疫苗800位名額，並於15日下午5時開放線上預約。