沙烏地新聞社報導，沙烏地阿拉伯今天宣布向烏克蘭提供4億美元（約新台幣129億元）人道援助，並說王儲穆罕默德．沙爾曼與烏克蘭總統澤倫斯基通過電話。

沙烏地新聞社（SPA）報導，王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）強調「王國支持所有有助於緩和緊張情勢的行動，且準備持續居中協調」。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也說，他跟沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼通過話。他說：「我們討論了合作維護國家與人民利益的可能性。我相信我們可能達成需要的結果。」除此之外，澤倫斯基沒有提供額外細節。

沙烏地上月出乎意料扮演斡旋角色，促成俄羅斯釋放10名在烏克蘭俘獲的外國人，其中包括5名英國人和2名美國人。

然而，俄烏戰爭加劇沙烏地與美國的緊張關係。在俄烏衝突引發能源危機的情況下，沙烏地大致頂住美方敦促增產以緩和油價的壓力。

以沙烏地為首的石油輸出國家組織（OPEC）與俄羅斯等結盟油國同意大幅減產，可能導致能源價格再度攀升，使得沙烏地面臨華府日益猛烈的抨擊。

華府指控石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）與莫斯科當局沆瀣一氣，美國總統拜登12日警告沙烏地將承擔「後果」。