美國女星艾碧嘉兒貝斯林（Abigail Breslin）以2006年電影《小太陽的願望》（Little Miss Sunshine）演出可愛討喜的小女主角而成名，今年26歲的她透過IG，在家暴意識月（Domestic Awareness Month）吐露曾遭家暴的過往，她表示自己常被打、被反鎖在房內，她不敢求助只能用化妝掩飾傷痕，但長久身心受虐造成她自信全無，她也吐露心聲：「我覺得自己連泥巴都不值」。

艾碧嘉兒貝斯林為了響應透過IG發家暴意識月，在IG揭露自己曾被家暴的過往，她透露：「我在一段非常受虐的關係中度過了將近 2 年」，同時還說，「我的施虐者利用了我的年輕和天真，一開始都很美好，這種關係之後變得暴力。」她經常被毆打、囚禁，她坦言：「我會使用遮瑕膏和粉底來隱藏所有瘀傷，因為在某種程度上，我仍然關心這個人。」

除了肢體施暴，這位暴力前男友也用言語傷害她，「我感覺自己不值得任何人的愛，我覺得自己醜陋、被痛恨，我感覺自己連泥巴都不值。我當時確定一定是我自己有問題，我是個婊子、麻煩、愚蠢、沒用、荒謬、過度敏感、不講理與不值得被愛」，直到後來她的親友介入，才幫助她脫離這段可怕的關係，「我永遠都虧欠這些我最親近的人，因為他們不只幫助我、還相信我」。

不過她告訴大家，自己目前與今年2月訂婚的未婚夫Ira Kunyansky擁有一段健康、美好的關係，並希望透過分享自己的經驗，幫助有其他遭遇的受害者，「我希望分享我的故事，至少能幫助其他人感到沒那麼孤獨。如果你正處於一段受虐的關係，你可以走出去，我知道它看起來不可能而且令人恐懼，但你都已經承受了這麼多，你可以承受離開，只要你有正確的工具與支持」。

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