全國最大苗木之鄉，永靖鄉園藝景觀產業園區正式開幕。（吳敏菁攝）

全國最大苗木之鄉，永靖鄉園藝景觀產業園區正式開幕。（吳敏菁攝）

永靖鄉園藝景觀產業園區正式開幕，業者進駐，一株壽娘子盆栽，喊出600萬元，讓人大開眼界。（吳敏菁攝）

全國最大苗木之鄉永靖以苗木栽培和景觀造景設計聞名，彰化縣政府爭取前瞻補助加上自籌配合款，共投入8900萬元打造7.65公頃的「永靖鄉園藝景觀產業園區」16日正式開幕，現場百年老樹和松柏等盆栽，與人頻頻讚嘆，其中一盆翠茂「壽娘子」，喊出600萬元價值。

王惠美表示，永靖鄉園藝景觀產業園區由縣府向經濟部中小企業處爭取前瞻基礎建設計畫，中央補助7120萬元、地方配合款1780萬元，提供園藝景觀業者一個苗木造景的展示空間，永靖鄉用心規劃15個區塊，已出租13個區塊，目前已有7家廠商進駐租用。

王惠美指出，田尾是花的故鄉、永靖是苗木的故鄉，從田尾、永靖直到溪州等鄉鎮是花卉苗木景觀的重要廊道，鼓舞在地鄉親可以把閒置三合院朝向民宿經營來努力，目前在田尾鄉還有一場園藝設計展，將設計概念也帶入園藝，在永靖鄉還有成美文化園，點線面串聯，特色更加乘。

經濟部中小企業處副處長陳秘順感謝縣府和公所團隊用心，園區正式落成啟用，招商順利，結合旅遊產業發展將苗木花卉串聯，讓更多遊客認識永靖鄉卓越的苗木栽培技術，親近園藝、選購苗木。

永靖鄉長詹木根表示，園區包含服務中心、滯洪池、園區環園步道、景觀綠帶等設施，還並規畫15個景觀單元，16日正式開幕，搭配舉辦米食果苗節暨農產品推廣活動，讓參觀者都來園藝DIY和體驗米食、蔬果等農特產，進駐廠商正逐步打造屬於各單元特色園藝景觀。

進駐業者引導參觀，一行人都被一株翠茂的超級大盆栽給震撼住，不禁詢問是什麼樹，造價要上百萬吧？業者介紹是壽娘子，並喊出要價600萬元，壽娘子屬小品盆栽上選之樹種，能栽到這麼大，真讓人大開了眼界。