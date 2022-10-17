中颱尼莎造成台灣北部、東北部雨勢可觀，汐止山區更傳出災情，凸顯多雨區的居家安全問題。想要利用豪雨或颱風天賞屋，想藉著風強雨驟的天氣，驗證房屋的滲漏水狀況，房仲業者指出，這五處是必看點。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，房屋若因雨發生滲漏水，基本上都會留下膨脹、水痕、水漬等蛛絲馬跡，而這些痕跡，不太容易在颱風過後的一、兩天內就消失，因此民眾可在風雨較緩的隔日再去賞屋，並加強特別留意門窗接縫處、陽台外推處，或社區建築外牆的內部牆面，以及排水管是否堵塞，而頂樓戶要特別注意，頂樓的排水狀況與是否有積水或滲漏狀況，作為對全面屋況的評估判斷。

大雨及颱風來襲當日，風強雨大，趕著去賞屋不僅狼狽，也非常危險，反而可能會因不熟悉路況而受困。 張旭嵐建議對於首次看屋的物件，還是先挑一般日看屋，若有中意的物件，又有擔心淹水、漏水疑慮，則可選多雨時期擇日復看。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中提醒，台灣主要的房市交易熱區仍位在平地或市中心，不過部分山區或是零星地勢低窪地區，有不少抗災能力較低的既有老社區，這些地方容易因短時間的強降雨，導致水流宣洩不及而淹水，甚至因過度開發水土保持不力，造成土石流，若有打算在附近地區購屋前，應該向長期居住附近的親友或是房仲多打聽詢問再做評估。