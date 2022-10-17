中共二十大昨（16）日召開，報告涉台內容引發關注。淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山認為，對北京而言，對台政策的重要順序仍排在內政與外交之後，而未來5年對台工作會是「硬的更硬、軟的更軟」。

趙春山接受本報電訪時表示，中共對台工作整體目標仍是「和平統一、一國兩制」，但是為了配合國家發展進程，同時受到國際環境、尤其是美國的制約，台灣問題的優先次序會擺在內政與外交之後。

趙春山解釋，大陸面臨經濟衰退、新冠疫情、共同富裕等亟待解決的問題，因此內政仍是大陸的第一要務。其次，由於對台政策受制於中美關係，主要交涉對象還是美國，加上蔡英文總統剩餘任期應會繼續跟著美國走，因此北京會「重美輕台」，就此而言，外交於北京的政策中屬第二重要。對台政策則擺在第三位。

談及未來五年的對台工作，趙春山認為，從二十大報告中可見應是「硬的更硬、軟的更軟」。硬的方面，未來會採取更強硬的手段，來反對台獨及避免外力介入。

軟的部分，趙春山指出，報告強調經濟文化交流、促進融合發展，同時強調「團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量」，因此對台的統戰工作會變得更重要。他舉例，今年中共中央統戰工作會議中，即提到「發揮港澳台和海外統戰工作爭取人心的作用」。他也認為，儘管民進黨利用「抗中保台」爭取選票，可是大陸方面並未放棄寄希望於台灣人民，即沒有放棄做好對台灣人民的工作。

對於美國未來可能通過《台灣政策法》，趙春山表示，大陸會加強自己的戰略能力、堅持戰略自信，還會維持戰略定力，以因應《台灣政策法》；他也認為，美國不會超越北京的紅線。