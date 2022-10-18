審計部查核新冠疫苗採購查核報告指出，衛福部將部份疫苗採購文件保密期限設定長達30年。行政院長蘇貞昌今在立院備詢時卻說，「公文保存30年，跟契約保密幾年，是兩回事」，衛福部長薛瑞元也強調，「我們沒有跟審計部說保密30年」。

審計部「COVID-19疫苗採購執行情形專案查核報告」質疑衛福部將疫苗採購合約封存30年，並被列為機密檔案，部分採購文件保密期限長達30年以上，應研議於不違反保密條款下，適時公開疫苗採購執行情形，讓採購資訊公開及透明。

國民黨立委李貴敏今於院會就此事質詢蘇貞昌，蘇貞昌強調，「公文保存30年，跟契約保密幾年，是兩回事」，薛瑞元也說衛福部沒有跟審計部說保密30年。

李貴敏也批評，審計部可以去查核衛福部的採購資料，為何立法院都只能看到塗黑版本？什麼都要搞黑箱。蘇貞昌說，這沒有黑箱，都是根據立法院職權行使法來進行。

李貴敏也質問蘇貞昌有沒有參與疫苗採購？蘇貞昌說，疫苗向哪裡採購多少、多少錢、怎麼談判，他沒有管那麼細，他就是一個態度，當時各國都在搶疫苗，台灣一定要爭取買到疫苗。

李貴敏也提到，衛福部預防接種諮詢委員會（ACIＰ）召集人李秉穎日前在節目上透露高端疫苗一劑大概賣1000，採購500萬劑，那就是50億，不過從高端所公布的財報，他們實際收到的錢大概只有36億，這中間的價差去了哪裡？

蘇貞昌說，他不是政府官員，他只是用專家的角度去估算。薛瑞元也說李秉穎不是官員。