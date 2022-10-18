基隆山區道路坍方洗腎患者受困 消防人工搬運助就診

基隆市七堵區華新一路152號附近道路坍方，山區6戶、21人受困，其中一名李姓男子為洗腎患者，市議員張耿輝18日上午於議會要求市府協助。消防局下午派員行走簡易便道，以人工搬運方式將李男帶出，成功協助就診。

華新一路152號附近道路坍方無法通行，張耿輝今天上午於第二、三讀會時提出緊急動議，他提及，受困住戶中有一名洗腎患者，固定每週一、三、五要回診，要求市府說明該如何協助接送。

林右昌回應，昨天前往現場勘災時，希望區公所撤離受困住戶，並一一電話聯繫確定安全無虞，以及飲水及糧食充足，至於洗腎患者原希望他昨天就能出來，但經聯繫他回應不需要，加上昨晚雨勢太大，若貿然將人移出有安全危險，將等雨勢稍緩後，在原道路旁開闢一條便道，讓人可以行走，但車輛、摩托車仍暫時無法通行。

今日下午雨勢稍緩，友一里長陳春炎及里民於山坡處開闢一條簡易便道，消防人員帶著器材徒步進入李男家中，使用長背板以人工搬運方式協助脫困，接著由救護車載至復興派出所，最後洗腎中心派車接送回診所就醫，成功救援。基隆市政府表示，李男療程結束後，將安置於北都飯店。