前親民黨籍立法委員黃義交17日自住處頂樓墜樓身亡，享壽69歲，引發譁然。對此，資深媒體人唐湘龍表示，黃義交最痛苦的還是過去跟他一起捲在這些事件裡面的，譬如說周玉蔻，她一直都在浪頭上，每次在浪頭上面的時候，黃義交就會掃到颱風尾。

唐湘龍今(18日)在廣播節目《飛碟早餐》提及黃義交和周玉蔻的那一段，唐說黃義交終究是男一，「這事對他傷害大不大？」唐說稍微靠近黃義交一點，不會沒有感覺到他的傷，「對他來講，他當然一直在那個傷裡」。

唐湘龍提及，黃義交是很在乎外界對他的看法的人，被媒體瘋狂炒作這麼久，他認為黃義交雖然很努力的強顏歡笑，碰到朋友時還是打起精神裝沒事，但有時人在這種狀態裡，心不打開，朋友也很難進來。

唐湘龍說黃義交最痛苦的還是過去跟他一起捲在這些事件裡面的，譬如說周玉蔻，她一直都在浪頭上，每次在浪頭上面的時候，黃義交就會掃到颱風尾，他想要離開江湖，但是江湖不離開他。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。