前立法委員黃義交昨(17日)驚傳墜樓身亡，享壽69歲，他早年縱橫政壇，近年淡出螢光幕，今稍早蔡詩萍發文透露半夜失眠滑手機看到這消息嚇了一跳，嘆：「沒有人可以風光一輩子的。但曾經滄海難為水，要在風光之後，安安靜靜的過日子，又何嘗是容易的事呢！」，並惋惜說：「願他最終安頓了自己」。

蔡詩萍稍早以「秋風颯颯，於是也就為黃義交寫下這一篇，願他最終安頓了自己」為標題發文，寫下對黃義交驟逝的想法，透露：「在黃義交與昔日省府同事的群組裡，我看到我也認識的人，說黃義交平日在群組中也會發發貼圖，墜樓當天下午，還突然發了『謝謝』。那應該是最後的留話了。」而他感慨想著：「他總是曾經風光過的，一位政壇人物，外交官出身，省府發言人，英姿颯爽，風度翩翩，怎麼，怎麼會也熬不過七十歲的關卡呢！」

睡醒後，蔡詩萍在新聞上看到他睡前所想到、跟黃義交有關的人被新聞一一拿來重提，讓蔡詩萍忍不住嘆氣，「不知道他的家人，此時此刻，心頭有多糾結啊」，「也不知道，那些曾經與他，揪心於一時，鬥氣於一時的『感情中人』，此時此刻，能放下嗎？站在樓頂，望著地面，望著遠方，望著自己一生的黃義交，在那一瞬間，『放下了自己嗎？』」

蔡詩萍回憶，過去曾和黃義交見面，對方總是笑顏以對，充滿身為外交官的優雅，也始終有過去身為發言人時推崇對方的客氣，他也想起過去黃義交因為感情風波一時成為話題，蔡詩萍坦言和對方交情不深，沒有和黃義交深談過，「但總感覺他瀟灑的表情之下，浮浪於情海的內心深處，說不定還是有著一顆不安的靈魂，不知所以的焦躁。希望，最後的這一程，他終於能安心安身安頓了自己。」

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