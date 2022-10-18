前立委黃義交昨晚（17日）墜樓送醫不治，享壽69歲，消息引起各界震驚。藝人白冰冰今半夜也悲痛悼念，「到底什麼狀況，讓他沒有勇氣走下去？」同時也提到，對方生前曾傳訊息給親友、交代多照顧他的女兒。該名親友也不禁感嘆，若能早點意會、及時前往陪伴，有可能會是截然不同的結果。

白冰冰今(18)日半夜4點多發文，「哀悼⋯我的好友黃義交⋯⋯」，回想過去黃義交互動細節，「到現在我能想起來的，總是他溫和的笑臉，他的笑點很低，每當我講笑話時，他總是樂不可支！」她也感嘆對方人生最風光時刻，她都有參與，「他走的落寞時，我卻一無所知。」

為此，白冰冰不禁疑惑到底什麼狀況，讓黃義交沒有勇氣走下去。她也提到，據黃義交親友說法：「他今天特地傳簡訊，請親友多多照顧、多連繫他的女兒。」該名親友並沒有料想到「這是一種交代。」直到事件發生後，才意會過來。

該名親友也自責，倘若及早意會到，趕快過去陪陪黃義交、聊聊天，帶他出來參加白冰冰主辦的「燕兒慢飛感恩餐會」活動，在歡樂與感恩氣氛中，有可能最後的狀況會不一樣。

如今憾事發生，白冰冰也向天上好友喊話與祝福，「親愛的好友，請忘卻憂鬱、惆悵，帶著你帥帥的溫和笑臉，一路順風，飛往西方極樂世界，我與幾位好友會為你做一場佛事，念經迴向給你，在我們未知的世界裡，請一定要快樂喔！」

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