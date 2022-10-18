亞馬遜旗下雲端運算部門Amazon Web Services（AWS）宣布未來15年將在泰國投資50億美元，以強化在該國的基礎設施。

AWS在聲明中表示，這項投資將包括建造數座數據中心，以及向該地區的企業採購商品和服務。AWS亦計畫在泰國曼谷設立一個基礎設施樞紐，讓該地區的客戶能安全地儲存數據，進而為最終用戶提供更好的服務。

泰國副總理Supattanapong Punmeechaow表示，AWS在泰國建造數據中心的計畫是一個重要的里程碑，將給更多組織帶來先進的雲端運算服務，有助於我們實現遠大的「泰國4.0」（Thailand 4.0 ）國家發展計畫，去創建一個數位化、價值型的經濟。

AWS雲端平台提供儲存、機器人和人工智慧（AI）等200多項服務。

上個月AWS啟用其第一個在阿拉伯聯合大公國的雲端數據中心，並宣布將在墨西哥設立一個本地雲端中心，為客戶提供更大的頻寬。

自2020年以來，AWS已經在曼谷推出10個Amazon CloudFront Edge服務據點，讓客戶可以在離使用者更近的位置執行程式碼，以更快的速度向最終用戶傳送數據、影片和應用程式。