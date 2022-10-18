台中市北屯區廍子地區人口快速成長，市府規劃興建「文中小3」（國中）紓解居民入學需求，經立委莊競程向中央爭取，17日教育部已發函台中市教育局核定將補助國中經費達1億9600萬元，補助比率高達50％，盼台中市府儘快提交都市變更計畫，於今年底前完成土地撥用程序，以利取得教育部補助經費。

「文中小3」學校預定地，土地面積約5.19公頃，中央規劃設校與興建社會住宅併行。其中，3.15公頃作為國中預定地使用，2公頃做為興建社會住宅使用。

莊競程表示，北屯廍子地區屬新興人口區域，新設學校需求迫切，年輕族群對於社宅需求也很高，他早在2021年4月間，即與內政部協調，積極推動「文中小3」預定地設校與社宅並行，學校與社宅同時建設是創造雙贏的結果。

市議員曾朝榮說，以人口數而言，北屯區共計42里，其中6至12歲人口近四分之一集中於廍子里、水景里及軍功里，國中學區皆屬位在軍功里內的東山高中國中部，整體區域人口密度高度集中，亟待紓緩當地入學壓力；而「文中小3」學校預定地開發，對地方是一大福音。

唯因「文中小3」學校預定地土地分屬財政部國有財產署、內政部營建署等多個單位，莊競程於今年7月間，邀集國產署、營建署、國教署，以及台中市議員曾朝榮、台中市府教育局、都發局等相關單位代表，舉行協調會，獲教育部補助興建，而有關社宅用地變更案，由營建署與台中市府共同推動都市計畫變，以利國產署加速完成撥用。

莊競程指出，成功爭取「文中小3」國中經費由中央來補助是空前絕後的一項計畫，該國中設置興建經費總計3億9200萬元，教育部部分補助1億9600萬元，補助比率高達50％。

在中央核定高達1億9千萬元補助經費後，莊競程、曾朝榮也希望台中市府遵守先前協調會結論，提升行政效率，儘快提交都市變更計畫，以利「文中小3」學校用地順利於今年度前完成國有土地撥用程序。