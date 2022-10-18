希臘、土耳其邊界近日發現92名、幾乎全裸的難民。聯合國難民署稱這起事件令人震驚，對相關影像「深感痛心」，已要求進行緊急調查。

希臘警方指出，這批人主要來自阿富汗及敘利亞，他們乘坐橡皮艇穿越艾佛羅斯河（Evros River）後，於邊境附近被人發現。聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）駐雅典發言人納努（Stella Nanou）昨天對衛報（the Guardian）表示，兒童也在其中。

納努說，「我們要求進行全面調查，因為情況仍不明朗」。「我們一向反對有辱人格及殘忍的待遇，我們所見到狀況令人震驚」。

希臘、土耳其河界附近的巡邏警衛近日發現這批赤裸移民，其中一些人身上帶傷。事件曝光後，相關照片也於上週末公開。

希臘警方發布聲明指出，根據這群人的證詞，他們被3輛土耳其軍車載到兩國交界，然後被命令上船前脫掉衣服。

希臘警方聲稱，這批難民是在希臘政府與歐洲國際邊界管理署（Frontex）的官員進行聯合調查時提供證詞。

衛報指出，這92人立即獲得急救、衣服及食物，自15日起一直待在弗雷斯（Feres）警察局及邊防站，預計將在未來幾天被轉送至希臘最北端城鎮奧雷斯蒂亞達（Orestiada）附近的接待及身分識別中心。

納努說，聯合國難民事務高級專員公署盼能於未來幾天內與這批人對話。

希臘移民部長瑪他拉奇（Notis Mitarachi）15日推文公開相關照片，並寫道：「土耳其對我們今天在邊境救出的92名移民的行為是文明的恥辱」。「我們希望安卡拉能夠調查這起事件，最終能保護其與歐盟的邊界」。

瑪他拉奇昨天對希臘電視台Skai TV表示，土耳其明年大選，移民對總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）而言成為更加敏感的議題，土國已經開始刻意將移民送到歐洲聯盟（EU）邊境。

他說，「土耳其的處境非常困難，因為這92人是由歐洲國際邊界管理署所發現及證實」。當他會見聯合國大會主席克勒希（Csaba Kőrösi）時，他將提供照片和其他資料，包括影片。「這些人在土耳其是被羞辱的對象，並被送往希臘」。”

92裸身難民事件發生之際，土耳其及希臘的關係，即使按照兩國過去互動的標準來看，仍可形容為「異常緊張」。

艾爾段及其他土耳其高階官員劍拔弩張的態度，在希臘引發雙邊軍事對抗的疑慮，西方外交官也憂心在愛琴海的海空擦槍走火，都會爆發武裝衝突。

雙邊敵對情緒不見減弱跡象，希臘政府官員表示，土耳其近幾個月經濟急劇下滑的情況下，越來越把移民「武器化」。瑪他拉奇昨天受訪指出，「表面上看來，土耳其不想調查（這起事件），因為它知道（真正發生了什麼狀況）」。

艾爾段的首席發言人阿爾通（Fahrettin Altun）15日推文回批希臘的指控「毫無根據」。「希臘的假新聞機器又開工了」。雅典的陳述版本是故意「讓我們的國家遭到懷疑」。

他說：「藉由發布驅逐難民的照片，強取他們個人的財產。希臘再次向全世界表明，它毫不尊重這些被壓迫者的尊嚴」。

土耳其稱希臘在移民提出庇護申請之前強行驅逐越境移民，在過去一年來，這類事件急遽增加。希臘反指土耳其與歐盟2016年簽署難民協議，布魯塞爾承諾對安卡拉提供數十億歐元財政援助，換取土耳其協助遏止難民進入歐洲後，土耳其仍故意「推送」移民，擺明破壞歐盟穩定。

2015年難民危機最嚴峻的時期，約100 萬名、主要來自敘利亞的難民穿越希臘。而後試圖穿越希臘的移民人數急遽下降，但是國際機構報告稱，今年試圖越境進入希臘者明顯增加。

希臘中右翼政府已矢言要在陸路邊境擴建具爭議的刺鐵絲圍欄，以防有人「非法進入」 。