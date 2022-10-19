中美關係對立升級，美國近期宣布擴大對中國晶片出口管制，打亂了全球晶片產業的供應鏈。《日經中文網》以「如果日本脫離中國有多大代價？」為題撰文，分析供應鏈脫離中國將大幅增加所有產品的成本。

報導指出，如果日本停止從中國進口2個月，將無法採購價值約1.4兆日元的零件，如此一來，日本不僅無法生產家用電器、汽車和樹脂，也無法生產服裝和食品， 價值約53兆日元的產值將消失。根據早稻田大學教授戶堂康之計算，相當於日本每年國內生産總值（GDP）10%的金額蒸發。

如果日本脫離中國供應鏈，日本產品的價格也將提高，如果增加的成本轉嫁到個別產品上，個人電腦（PC）的平均價格將上升50%，達到18萬日元，智慧手機將增加20%達到約9萬日元，這個價格的上升程度，遠比烏克蘭危機和其他因素造成的通貨膨脹還大。

報導提到，日本與中國的關係特別緊密，2020年日本從中國的進口占全體總額的26%，比美國和其他國家要大，擴大在中國的業務對提高日本的競爭力至關重要。

過去在冷戰期間，由於東西方之間的供應鏈沒有聯繫，日企去蘇聯化和去中國化都比較容易，但目前從原材料的上游到產品組裝的下游，日本都與中國緊密地聯絡在一起，如何建立一個在緊急情況下不依賴中國的供應鏈，是未來一大難題。