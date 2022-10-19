儘管隔夜美股連漲第2天，但受到新能源車和蘋概股下挫拖累，周三香港恆生指數開低走低，目前下挫1.12%，報16725.80點。國企股(H股)跌1.3%，報5680.37點。

恆生科技股指數目前大跌2.45%，小鵬汽車跌7.4%，跌幅最大；其次為蔚來跌5.2%。快手、海爾智家亦跌約5%。

陸媒報導多家房企正在推進第二輪增信債券融資工作，碧桂園目前小漲0.7%，稍早前一度飆升近9%，碧桂園服務目前小升0.4%，稍早前一度漲逾5%。

受iPhone 14 Plus砍單消息打擊，舜宇、瑞聲、比亞迪電子、高偉電子等蘋果概念股齊體走跌。

公用事業股成為盤面亮點，中電、電能漲逾2%，長建漲4%。

中遠海能飆漲11%，因波羅的海原油油輪指數（Baltic Dirty Baltic Dirty Tanker index）連漲第五天。東方海外、中遠海控、海豐、太平洋航運等其他航運股也走高。

李寧目前跌逾4%，稍早前一度跌逾6%，該公司對部分新品類似日本軍服所引發的爭議公開致歉。其同業安踏、特步、滔搏、申洲亦表現疲弱。