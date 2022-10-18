美東時間周日凌晨，美股主要指數期貨急速拉高，目前道瓊指數期貨漲432點或1.43%，標普500指數期貨漲1.65%，那斯達克100指數期漲1.85%。

稍早前在周一現貨市場，受惠部分超賣的科技股反彈、美國銀行（Bank of America）業績報喜，以及英國政府大幅扭轉減稅計畫，道瓊指數大漲550點或1.86%，標普500指數漲2.65%。由亞馬遜、Meta Platforms和微軟等成長型科技股領軍，那斯達克指數上漲3.43%，創下7月底以來最大單日漲幅。

投資人正密切關注股市是否已經觸底，以及這波反彈是否為啟動新一輪牛市周期的任何跡象。然而，分析師並不確定市場是否已經觸底，許多人甚至認為未來行情可能更痛苦。

Private Advisor Group主管Guy Adami表示，我認為這將是那些讓人們摸不著頭緒的熊市反彈之一。而談到熊市，美股遠未脫離險境。

更多大型銀行即將發布財報，高盛將在周二上午公上季業績。嬌生、網飛（Netflix）和聯合航空等公司也將在周二公布業績。本周晚些時候，由特斯拉、IBM和美國航空等公司登場。