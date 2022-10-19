色老闆邀女下屬五星飯店「客房早餐」 三度強壓揉胸猥褻

莊姓公司負責人因女下屬有意離職，傳訊息要她送文件到五星級飯店客房內，並邀她共進早餐，藉由雙方談論離職事宜時，莊男強抱女方至床上一再親吻、揉胸，女下屬拒絕並要求莊男停止猥褻，莊才作罷。台北地檢署依強制猥褻罪起訴莊男。

起訴指出，莊男是被害人任職公司的負責人，因被害人有意離職，莊男遂於今年4月14日上午，以通訊軟體LINE語音通知對方將公司文件送至北市中山區某五星級飯店，並邀她共進早餐。

但當被害人抵達飯店後，莊男藉口時間已晚，他已為她打包餐盒，她可至他住宿的客房內用餐為由，將女子帶往客戶內，等女子用餐完畢後，女子打算與莊男談論她準備離職之事時，莊男竟霸王硬上弓，強行擁抱、親吻女子額頭，並將她抱往床上，壓在她身上，親吻她臉部及口腔。

甚至莊男用手揉捏女子胸部猥褻，經女子一再以言語制止，莊男一度停止，但2人短暫交談後莊男又將女子壓在床上親吻並揉捏胸部，女子以手交握胸部阻止莊男，並要莊冷靜，莊暫時收手，卻又馬上將女子壓住搓揉胸部。

女子即向莊男表示自己很害怕，莊男這才罷手，並於當天下午一起離開飯店客房，事後被害人向中山分局報案，警方循線將莊男送辦。