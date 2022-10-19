南韓一名23歲麵包工廠女員工日前不慎被捲進醬汁攪拌機，當場被活活絞死。據悉女子家境困難，是家中經濟支柱，發生意外令人遺憾。事發後工廠竟傳出繼續讓員工操作部分攪拌機，員工身心受創也沒有休息，被要求隔天繼續上班，種種行徑讓南韓民眾氣炸，痛批工廠「令人毛骨悚然」，揚言抵制母公司、南韓食品集團SPC。

南韓一間麵包工廠發生死亡工安意外，女員工被捲進醬汁攪拌機後被活活絞死。

綜合南韓《京仁日報》、《京鄉新聞》、JTBC新聞台報導，南韓食品集團SPC旗下品牌SPL一間位在京畿道平澤市的麵包工廠15日發生死亡工安意外，一名23歲夜班女員工清晨6時20分左右不慎被三明治醬汁攪拌機的旋轉葉片捲進，當場被活活絞死。

根據其他員工描述，當時工廠生產線上約有10名員工，不過發生意外的攪拌機室只有女員工一人，其他員工聽到女子慘叫後進房查看，發現女子上半身捲進攪拌機內，已經沒有氣息。員工隨後將攪拌機內的醬汁舀出，再打撈女子遺體。

[단독] "대학 대신 공장 간 딸이"…20대, 소스 배합기에 껴 숨져 https://t.co/FX7ugtcaEc — JTBC 뉴스 (@JTBC_news) October 15, 2022

報導指出，女員工是孝女，因為家境貧困，高中畢業後就直接進入職場，沒有念大學，獨自撫養母親及還在念高中的弟弟，是家中經濟支柱，母親則在印刷廠打零工。

SPL麵包工廠被控未遵守規則，嚴格執行2人一組的配班規定，一名員工表示，如果當時房間內還有另外一人，就會立即按下緊急按鈕，事故也不會發生。

不過這起工安意外後續愈滾愈大，韓媒指出，女子生前曾抱怨工作量太大，工作環境緊張，經常感覺疲勞，甚至「沒有時間上廁所」，她從晚上8時通霄工作至隔日上午8時，一天只有3次休息時間，每次15分鐘，工作內容包括搬運15公斤重的醬料容器。

據悉這間麵包工廠的產量需求在新冠疫情期間明顯上升，旺季時員工一周需工作6天，也沒有固定休假日，必須獨自消化工作，相當吃力，員工們也曾向公司提出增加人手的要求。

女員工被捲進攪拌機身亡後，南韓麵包工廠仍繼續運作。

除了勞動條件不佳，最令南韓民眾氣憤的是，意外發生隔天，韓媒直擊工廠運作，發現受害女子的同事仍如往常般，在事故現場旁操作攪拌機，絞死人的機器則用白布蓋著。員工受訪時批評公司違反停工令，並且表示同事死了還得一邊工作，令人受不了。

另外還傳出，這起意外導致包括當下撈取遺體的工作人員以及其他工廠員工身心受創，但是大多數人仍被要求第二天正常工作。

目前南韓有關單位仍在調查這起事件，不過麵包工廠的各項離譜行徑已經點燃民眾怒火，南韓網友發起抵制母公司SPC食品集團的行動，痛批公司讓目睹悲劇的員工繼續工作「令人毛骨悚然」，有人痛罵工廠生產「血麵包」，呼籲抵制這間「不人道、不衛生的公司」。