The shimmy airball was chaotic pic.twitter.com/ze2Cv1bNTB — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) October 19, 2022

七六人、塞爾提克在開幕夜大戰，哈登（James Harden）狀態絕佳，勇砍35分、8籃板、7助攻，但是七六人防守不力，最終被塞爾提克126比117擊敗。哈登還有一個出糗的鏡頭，他在晃過防守者之後想要耍帥，結果在外線投了麵包！

上半場剩餘兩分多鐘時，哈登持球作勢切入，塞爾提克後衛史馬特（Marcus Smart）試圖往右側移阻擋，但是哈登急停收住腳步，史馬特重心不穩跌個四腳朝天，一路滑到禁區，塞隊主場觀眾發出驚呼。哈登自我感覺超好，跳了抖肩舞挑釁之後才在三分線出手，居然歪得離譜，被嘲笑是「抖肩麵包」。

Things are getting chippy 👀 pic.twitter.com/FWgni6s6Fg — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) October 19, 2022

七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）在下半場與史馬特爆發衝突，當時恩比德要搶籃板，不小心夾到史馬特的手臂，轉身把史馬特甩到地上。憤怒的史馬特伸手勾住恩比德的腳將他絆倒，隊友傑倫布朗（Jaylen Brown）隨即上前對恩比德嗆聲，被哈登插進中間把兩人推開。史馬特最後被吹技術犯規。

哈登此戰神勇，拿手的買犯「四分球」也重出江湖，恩比德26分15籃板，馬克西（Tyrese Maxey）21分。不過塞爾提克兩位前鋒塔圖（Jayson Tatum）、傑倫布朗各自飆出35分，塔圖還有12籃板，整體防守也做得更好。